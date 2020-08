Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl in Belarus ist ein Reporter der Deutschen Welle festgenommen worden.

Wie der Sender mitteilte, wurde der freie Journalist gestern Abend in seiner Heimatstadt Mogiljow - rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Minsk - in Gewahrsam genommen. Ihm sei unter anderem vorgeworfen worden, sein seit Jahren auf ihn zugelassener Wagen sei gestohlen. Die Deutsche Welle verurteilte die Festnahme und forderte die Behörden auf, die Pressefreiheit zu gewährleisten. Gestern hatte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" erneut den Behörden

vorgeworfen, die Arbeit ausländischer Journalisten zu behindern.



In Minsk gingen gestern trotz des Verbots einer regierungskritischen Großkundgebung rund 5.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten die Abwahl von Staatschef Lukaschenko, der am Sonntag für eine sechste Amtszeit kandidiert. Er regiert Belarus, das auch als Weißrussland bekannt ist, seit 26 Jahren autokratisch.