In Belarus geht der Staatsapparat massiv gegen Journalisten vor.

Ein Kamerateam des ARD-Studios Moskau wurde gestern Abend vorübergehend festgenommen und über Nacht auf einer Polizeistation in Minsk festgehalten. Wie der WDR mitteilte, wurde den drei Mitarbeitern die Akkreditierung entzogen. Dem belarussischen Producer drohe ein Prozess, die beiden russischen Kameraleute seien ausgewiesen worden. WDR-Programmdirektor Schönenborn nannte den Umgang "absolut inakzeptabel". Auch anderen ausländischen Journalisten wurde die Arbeitserlaubnis entzogen, darunter Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP, der britischen BBC sowie des US-Senders Radio Liberty.



Ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk erklärte , die Entscheidung sei auf der Grundlage einer Empfehlung der Regierungskommission zum Kampf gegen Terrorismus und Extremismus gefallen. In Belarus gibt es seit drei Wochen Massenproteste gegen den seit 26 Jahren autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko.