In Belarus hat es bei Protesten gegen die Staatsführung wieder dutzende Festnahmen gegeben.

Auf Bildern des oppositionellen Fernsehsenders Belsat und eines unabhängigen Nachrichtenportals war zu sehen, wie Polizisten in der Hauptstadt Minsk Demonstrantinnen einkesselten und mit Gewalt in Kleinbusse stießen. Laut der Bürgerrechtsgruppe Wiasna sollen etwa 70 Frauen abgeführt worden sein. Das Innenministerium bestätigte Festnahmen, nannte aber keine Zahlen. In anderen Videos war zu sehen, wie Gruppen von Frauen vermummte Einsatzkräfte zurückdrängten und versuchten, ihnen die schwarzen Masken herunterzureißen. Die Demonstrantinnen hatten friedlich die Freilassung der Oppositionspolitikerin Kolesnikowa gefordert. Die 38-Jährige war vor einigen Tagen festgenommen worden, nachdem sie sich ihrer Abschiebung in die Ukraine widersetzt hatte.



Für heute ist in Minsk eine weitere Großkundgebung geplant. Der Protest richtet sich gegen den offiziell verkündeten Sieg von Staatschef Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl Anfang August. Die Opposition wirft ihm Wahlfälschung vor.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.