In Belarus sind bei Protesten gegen den autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko wieder mehrere Menschen festgenommen worden.

Auf Bildern des oppositionellen Fernsehsender Belsat und eines unabhängigen Nachrichtenportals war zu sehen, wie Polizisten in der Hauptstadt Minsk mehrere Demonstrantinnen in Kleinbusse stießen. Laut der Bürgerrechtsgruppe Wiasna sollen etwa 30 Frauen abgeführt worden sein. Das Innenministerium bestätigte Festnahmen, nannte aber keine Zahlen.



Die Demonstrantinnen hatten friedlich gegen Lukaschenko demonstriert und außerdem die Freilassung der Oppositionspolitikerin Kolesnikowa gefordert. Die 38-Jährige war vor einigen Tagen festgenommen worden, nachdem sie sich ihrer Abschiebung in die Ukraine widersetzt hatte.



Für morgen ist in Minsk eine weitere Großkundgebung geplant. Bundeskanzlerin Merkel erklärte sich solidarisch mit der Opposition in Belarus. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie: "Unser Herz schlägt mit den friedlich Demonstrierenden."

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.