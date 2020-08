In Belarus haben erneut tausende Menschen gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl protestiert.

In der Hauptstadt Minsk bildeten sie lange Menschenketten. Unter den Demonstranten waren in weiß gekleidete Frauen, der Farbe der Opposition. Anders als bei den abendlichen Kundgebungen ging die Polizei nicht gegen die Protestierenden vor. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bislang mindestens 6.700 Menschen festgenommen, zwei Demonstranten kamen ums Leben, und Dutzende wurden verletzt. Die Polizei gab an, in der Stadt Brest nahe der Grenze zu Polen am Dienstag auf Demonstranten geschossen zu haben. Scharfe Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte kam aus den USA, von Seiten der EU und Deutschlands.



Dem amtlichen Wahlergebnis zufolge erhielt Präsident Lukaschenko mehr als 80 Prozent der Stimmen. Die Opposition spricht von Wahlbetrug.