In Belarus sind am Abend erneut tausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP versammelten sich mindestens 5.000 Menschen zu einer Kundgebung in der Hauptstadt Minsk. Immer wieder riefen sie Lukaschenko in Sprechchören zum Rücktritt auf. Vor einem Gefängnis forderten sie die Freilassung politischer Gefangener und riefen die Namen von Inhaftierten.

Im Laufe des Tages hatte es im ganzen Land Protestaktionen gegen Lukaschenko gegeben, vielerorts wurde gestreikt. Beim Besuch einer staatlichen Fabrik wurde der Staatschef von Arbeitern niedergeschrien. Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja erklärte aus dem Exil ihre Bereitschaft, die Führung des Landes vorübergehend zu übernehmen.



Nach Berichten staatlicher Medien erklärte er sich bereit, die Präsidentschaftswahl zu wiederholen. Zuvor müsse es aber ein Referendum über eine Verfassungsänderung geben. Bislang hatte Lukaschenko sich strikt gegen Neuwahlen ausgesprochen.



Wegen der Lage in Belarus berief EU-Ratspräsident Michel einen EU-Sondergipfel am Mittwoch ein. Bundespräsident Steinmeier forderte Lukaschenko zum Dialog mit den Menschen im Land auf. US-Präsident Trump bezeichnete die Situation in Belarus als schrecklich. Die Vereinigten Staaten beobachteten die Lage genau.