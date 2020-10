Bei den landesweiten Protesten in Belarus hat die Polizei gestern mehr als 520 Menschen festgenommen.

Wie das Innenministerium in Minsk mitteilte, kamen davon allein in der Hauptstadt 160 Personen in Gewahrsam. Sicherheitskräfte riegelten das Stadtzentrum ab und setzten Blendgranaten ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Rund 100.000 Menschen waren erneut in Minsk auf die Straße gegangen, um gegen den autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko zu protestieren. Die frühere Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja rief ihre Landsleute für den heutigen Tag zu einem Generalstreik auf.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.