Sechs Wochen nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus sind erneut zehntausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße gegangen. Die Demonstranten trugen rote und weiße Kleidung, die Farben der Opposition. Korrespondentenberichten zufolge gab es in Minsk abermals etliche Festnahmen.

Gestern hatte die Polizei mehrere hundert Personen festgenommen. Die meisten sollen nach Angaben des Innenministeriums wieder freigelassen worden sein. Eine Sprecherin erklärte, die Organisatoren der Proteste könnten strafrechtlich belangt werden. Im Vorfeld der heutigen Kundgebung hatten Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Absperrungen mit Lastwagen und Stacheldraht errichtet. Auch in anderen Städten gab es wieder Demonstrationen, darunter in Grodno, Witebsk und Chodino.



Seit der Wahl vom 9. August kommt es jeden Sonntag zu Protestaktionen gegen den seit 26 Jahren autoritär regierenden Lukaschenko. Die Opposition wirft ihm unter anderem Wahlfälschung vor. Er hatte sich mit gut 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.