Die Außenminister der EU befassen sich heute bei einem Treffen in Lissabon mit der Zwangslandung eines Passagierflugzeugs in Belarus am vergangenen Sonntag.

Dabei wird es auch um das Schicksal des festgenommenen regimekritischen Journalisten Protasewitsch und seiner Freundin gehen, die beide an Bord waren. Es wird befürchtet, das Protasewitsch in der Haft gefoltert wird.



Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten am Montag bereits Sanktionen gegen das Land beschlosssen. Deren Vorbereitungen sind ein Punkt des heutigen Außenministertreffens.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.