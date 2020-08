In Belarus halten die Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl an.

Neben Aktionen auf den Straßen gab es auch Streiks in Staatsbetrieben. In der Hauptstadt Minsk legten hunderte Angestellte in mindestens zwei Fabriken ihre Arbeit nieder.



In den vergangenen Tagen waren rund 7.000 Demonstranten festgenommen worden. Mehr als 2.000 wurden nach Polizeiangaben heute wieder freigelassen. Die Freigelassenen berichteten von schwersten Misshandlungen. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" teilte unter Berufung auf die Belarussische Journalistenvereinigung BAJ mit, dass auch etwa 70 Medienvertreter festgenommen wurden.



Die EU-Außenminister einigten sich am Abend bei einer Videokonferenz auf neue Sanktionen gegen Belarus. Die Strafmaßnahmen beträfen jene, die für die Wahlmanipulationen und die gewaltsame Niederschlagung der Proteste gegen die Wiederwahl von Staatschef Lukaschenko verantwortlich seien, teilten Diplomaten mit. Es werde eine Namensliste erstellt.