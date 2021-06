Die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verständigt.

Wie die Nachrichtenagentur afp berichtet, fassten die Minister bei einem Treffen in Luxemburg einen Grundsatzbeschluss. Die Sanktionen sollen unter anderem den Kali- und Düngemittelbereich, den Energiesektor und Finanzdienstleistungen treffen.

Die EU reagiert damit auf die anhaltenden Repressionen gegen Oppositionelle in der früheren Sowjetrepublik und auf die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeugs. An Bord war der regierungskritische Journalist Protassewitsch, der nach der Landung festgenommen wurde.

