Die EU-Außenminister haben sich auf Strafmaßnahmen gegen ranghohe Unterstützer des belarussischen Präsidenten Lukaschenko verständigt.

Gegen wie viele Personen sich die Einreiseverbote und finanziellen Sanktionen richten werden, steht nach Angaben des Außenbeauftragten Borrell noch nicht fest. Wahrscheinlich werde die bisher genannte Zahl von 20 aber noch einmal erhöht, sagte er nach Beratungen in Berlin.



Die EU wirft Lukaschenkos Unterstützern vor, für Wahlfälschungen und die gewaltsame Niederschlagung friedlicher Proteste in Belarus verantwortlich zu sein. Sie will Druck auf die Führung des Landes aufbauen, Neuwahlen auszurufen.



Mehrere baltische Staaten kritisierten die geplanten Sanktionen als rein symbolisch. Sie hatten verlangt, Lukaschenko selbst und deutlich mehr Personen aus seinem Umfeld zu bestrafen. Fraglich ist noch, wann die Sanktionen in Kraft treten können.

Merkel warnt vor Einmischung in Belarus

Bundeskanzlerin Merkel warnte davor, sich von außen in den Konflikt in Belarus einzumischen. Merkel sagte in Berlin, sie hoffe, dass die von Russlands Präsident Putin angebotene Eingreiftruppe für Staatschef Lukaschenko nicht zum Einsatz komme. Den Menschen, die in Belarus auf die Straße gingen, müsse die Demonstrations- und Meinungsfreiheit gewährt werden.



Lukaschenko hatte das Ausland zuvor vor Sanktionen gegen sein Land gewarnt. In diesem Fall würde er Gegenmaßnahmen ergreifen, sagte er laut der Nachrichtenagentur Belta. So könnte er zum Beispiel Transitrouten sperren oder litauische Häfen boykottieren lassen. Über Belarus werden unter anderem russische Öl- und Gasexporte nach Europa geliefert.