Rund sechs Monate nach der umstrittenen Wahl in Belarus hat die Europäische Union abermals ein Ende der Gewalt und Schritte zur Demokratisierung in dem Land gefordert.

In einer vom Auswärtigen Dienst in Brüssel veröffentlichten Erklärung heißt es, der Ruf nach für alle offenen, transparenten und glaubwürdigen Wahlen müsse gehört werden. Nötig sei nun nationaler Dialog. Die EU sei zur Unterstützung durch unterschiedliche Maßnahmen bereit, darunter auch umfassende wirtschaftliche Hilfe. In Berlin betonte Bundesaußenminister Maas mit Blick auf die anhaltenden Proteste in Belarus, der Geist der Demokratie sei aus der Flasche, und man könne ihn auch nicht mehr zurückstecken.



Staatschef Lukaschenko hatte sich nach der Präsidentschaftswahl vom 9. August zum Sieger erklärt. Gegen Proteste lässt er teils vermummte Einsatzkräfte mit Gewalt vorgehen. Seine Gegner sehen hingegen Oppositionsführerin Tichanowskaja als Gewinnerin. Auch die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.