Wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten in Belarus hat die Europäische Union Sanktionen gegen Staatschef Lukaschenko auf den Weg gebracht.

EU-Vertreter leiteten Diplomaten zufolge ein entsprechendes Verfahren ein. Das Vorgehen muss noch von den einzelnen Mitgliedsländern bestätigt werden; dies gilt jedoch als Formsache. Die Frist dafür läuft bis Freitag, dann könnten die Sanktionen in Kraft treten. Neben Lukaschenko sind auch gegen seinen Sohn Viktor sowie 13 Regierungsvertreter Einreisebverbote und Kontosperrungen vorgesehen.



In Belarus gehen die Sicherheitskräfte hart gegen Demonstrierende vor. Seit der Präsidentschaftswahl am 8. August gibt es Massenproteste gegen Lukaschenko. Er hatte sich zum Sieger erklärt. Die Opposition wirft ihm - ebenso wie die EU - Wahlfälschung vor.

