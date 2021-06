Die EU-Staaten haben sich auf weitere Sanktionen gegen Belarus verständigt.

Betroffen sind Unterstützer des Machthabers Lukaschenko unter anderem in staatlichen Stellen und Unternehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr. Gegen die 78 Personen werden Einreiseverbote verhängt; Vermögenswerte von ihnen in der Europäischen Union werden eingefroren.



Mit den Strafmaßnahmen reagiert die EU auf die Zwangslandung einer Passagiermaschine im vergangenen Monat in Minsk sowie die Inhaftierung des Regimekritikers Protassewitsch und seiner Freundin Sapega, aber auch generell auf die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Belarus. Nötig ist noch die offizielle Bestätigung der Sanktionen durch die EU-Außenminister, die am kommenden Montag erfolgen soll. Geplant sind zudem weitere Strafmaßnahmen gegen die belarussische Wirtschaft, etwa die Kali- und Ölindustrie.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.