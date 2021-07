Die EU-Kommissarin für Inneres, Johansson, wirft Belarus vor, im Konflikt mit der Europäischen Union Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren.

Von dort seien binnen einer Woche schätzungsweise 700 Personen über die Grenze nach Litauen gelangt, sagte Johansson der Funke Mediengruppe. Hierbei handele es sich um einen unfreundlichen Akt des Nachbarstaates. Die Regierung in Minsk benutze Menschen, um zu destabilisieren. Zuvor hatte der belarussische Staatschef Lukaschenko den Europäern mit einem massenhaften Durchlassen von Flüchtlingen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak gedroht. Derweil kündigte Litauen an, seine seine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus mit Militär und Barrieren zu sichern. Man betrachte den gesamten Prozess als "hybride Aggression".



Die EU erkennt das Ergebnis der als gefälscht eingeschätzten Präsidentschaftswahl vor knapp Jahr nicht an und hat Sanktionen gegen das Regime in Minsk verhängt.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.