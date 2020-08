Die Europäische Union will bis zu 20 Verantwortliche der politischen Führung in Belarus wegen Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten mit Sanktionen belegen. Der EU-Rat erstelle derzeit eine Liste mit Personen, die mit Einreiseverboten und Kontosperrungen belegt werden sollen, teilte ein Sprecher in Brüssel mit.

Dies erfordere eine eingehende Prüfung. Daher stehe die genaue Zahl der Sanktionierten noch nicht fest. Einige Betroffene könnten wieder von der Liste genommen werden, andere hinzukommen, hieß es weiter. Die EU-Außenminister hatten bei einem Sondertreffen am 14. August die Sanktionen auf den Weg gebracht.



Die Präsidentschaftskandidatin der belarussischen Opposition, Tichanowskaja, dankte in einer gemeinsamen Videokonferenz dem EU-Parlament für dessen Unterstützung der belarussichen Demonstranten. Sie sprach von einer Revolution in ihrem Land. Die Menschen wollten die Freiheit. Tichanowskaja befindet sich im Exil in Litauen.