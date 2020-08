Die Europäische Union will bis zu 20 Verantwortliche der politischen Führung in Belarus wegen Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten mit Sanktionen belegen.

Der EU-Rat erstelle derzeit eine Liste mit Personen, die mit Einreiseverboten und Kontosperrungen belegt werden sollen, teilte ein Sprecher in Brüssel mit. Die genaue Zahl der Sanktionierten stehe noch nicht fest. Die EU-Außenminister hatten bei einem Sondertreffen am 14. August die Sanktionen auf den Weg gebracht. Unabhängig davon brachte Lettland Einreiseverbote gegen 30 belarussische Beamte auf den Weg.



In Minsk demonstrierten am Abend erneut tausende Anhänger der Opposition gegen Präsident Lukaschenko. In einem anderen Teil der belarussischen Hauptstadt versammelten sich etwa 1.000 Unterstützer des Staatschefs. - Das Oberste Gericht des Landes lehnte unterdessen einen Antrag von Oppositionsführerin Tichanowskaja ab, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor drei Wochen für ungültig zu erklären.