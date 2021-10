Deutschland und andere EU-Staaten wollen angesichts der anhaltenden illegalen Migration über Belarus und Polen verstärkt gegen beteiligte Fluggesellschaften vorgehen.

Außenminister Maas sagte bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Luxemburg, man sei nicht bereit, länger zuzusehen, dass bestimmte Unternehmen wie Fluggesellschaften damit auch noch Geld verdienten. Schwere Vorwürfe erhob Maas erneut gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko. Er benutze Flüchtlinge als Instrument, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Deshalb sei Lukaschenko nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserrings.



Nach Angaben der Bundespolizei sind seit August auf der neuen Fluchtroute über Belarus und Polen mehr als 4.300 Menschen unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist. Zur Forderung der Bundespolizei, deshalb temporäre Kontrollen einzuführen, gab es bereits Widerspruch, unter anderem von der SPD-Europapolitikerin Sippel. Es sei falsch, sich vom belarussischen Machthaber Lukaschenko unter Druck setzen zu lassen, sagte Sippel im Deutschlandfunk. Besser würde die Europäische Union das "resettlement" - also die Umsiedelung - der Menschen selber organisieren.

