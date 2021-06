Das staatliche Fernsehen in Belaurs hat ein Video mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch ausgestrahlt.

Darin bekennt er sich dazu, zu Protesten aufgerufen zu haben und lobt Machthaber Lukaschenko. Protassewitschs Vater sagte der Nachrichtenagentur AFP, es handle sich offensichtlich um eine durch Folter erzwungene Aussage.



Der Chef der belarussischen Menschenrrechtsorganisation Wjasna erklärte, was auch immer Protassewitsch jetzt sage, sei reine Propaganda. Er sei mit unfairen, aber sehr ernsten Anschuldigungen konfrontiert und so mindestens psychologisch unter Druck gesetzt worden.



Protassewitsch und seine Partnerin waren am 23. Mai festgenommen worden. Sie saßen in einem Passagierflugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius, dass zur Landung in Minsk gezwungen wurde.

