In Belarus hat es bei Demonstrationen gegen Staatschef Lukaschenko erneut Festnahmen gegeben.

In der Hauptstadt Minsk, in Brest und in anderen Städten des Landes seien mindestens 95 Menschen weggebracht worden, teilte die Menschenrechtsorganisation Wiasna mit. Die meisten von ihnen seien Frauen gewesen. Wie an den vergangenen Samstagen auch hatten sich zahlreiche Frauen zu einem sogenannten "Marsch der weiblichen Solidarität" versammelt. In Sprechchören forderten sie den Rücktritt des Staatschefs. Für heute ist wieder eine Großdemonstration in Minsk geplant.



Die Opposition in Belarus sieht die Präsidentschaftswahl Anfang August als gefälscht an. Damals war Lukaschenko nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt worden. Die belarussischen Behörden gehen seit Wochen hart gegen Demonstrierende vor.

