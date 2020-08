Die Demokratiebewegung in Belarus hat erneut gefordert, dass sämtliche bei den Demonstrationen gegen Staatschef Lukaschenko Festgenommenen wieder freigelassen werden.

Bei Protesten am Wochenende hatte die Polizei nach offiziellen Angaben rund 200 Menschen in Gewahrsam genommen. Heute soll das Innenministerium genaue Zahlen vorlegen. Die meisten Festnahmen gab es offenbar in der Hauptstadt Minsk. Dort hatten sich gestern zehntausende Menschen an Protestmärschen beteiligt. Heute wird mit neuen Protesten gerechnet. Damit bricht die vierte Demonstrationswoche in Folge in Belarus an.



Lukaschenko und der russische Präsident Putin haben zudem bekanntgegeben, dass sie ein Treffen in Moskau planen. Sie nannten aber keinen genauen Zeitpunkt. Russland hatte sich zuletzt demonstrativ hinter den belarusischen Staatschef Lukaschenko. Präsident Putin versprach Lukaschenko, russische Sicherheitskräfte einzusetzen, sollte die Lage im Nachbarland eskalieren.