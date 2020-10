In Belarus verschärft die Regierung vor dem Auslaufen eines Ultimatums der Opposition die Tonlage gegen die Gegner von Staatschef Lukaschenko.

Die Massenproteste entwickelten sich - so wörtlich - zu einer terroristischen Gefahr, teilte das Innenministerium in Minsk mit. Die Stellungnahme erfolgte nach einer Visite des Chefs des russischen Geheimdienstes SVR, Naryschkin. Beobachter werteten dies als abermalige Geste der Unterstützung durch Moskau. Am Montag läuft eine von der Opposition gesetzte Frist aus, bis zu der Lukaschenko von seinem Amt zurücktreten soll. Andernfalls soll das Land mit einem Generalstreik lahmgelegt werden. Auslöser der Proteste war die Präsidentschaftswahl Anfang August, die nach Ansicht seiner Gegner zu Lukaschenkos Gunsten gefälscht wurde.



Opposition wird in diesem Jahr den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments erhalten. Zur Begründung hieß es in Brüssel, die Regierungsgegner verkörperten den Kampf für Menschenrechte sowie Meinungsfreiheit und seien starke Menschen angesichts eines mächtigen Gegners. Die EU stehe bei diesem Kampf an ihrer Seite.

