Belarus und Russland wollen im kommenden Monat ein gemeinsames Militärmanöver abhalten.

Das teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit. An der Übung in beiden Ländern nähmen tausende Soldaten teil, sowie Panzer, Artillerie und Flugzeuge. Der belarussische Machthaber Lukaschenko kündigte zudem an, dass ein Teil der Grenzen geschlossen werde. Von heute an dürfe niemand mehr die Grenzen im Westen und Süden überschreiten, erklärte er.



Die EU wirft Belarus vor, als Reaktion auf die Sanktionen gezielt Migranten in Richtung Litauen passieren zu lassen. Dort sind in den vergangenen Wochen hunderte Menschen illegal eingereist.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.