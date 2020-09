UNO-Generalsekretär Guterres hat die Behörden in Belarus zur Zurückhaltung gegenüber regierungskritischen Demonstranten aufgefordert.

Die Lage in dem Land besorge ihn sehr, insbesondere der anhaltende Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten sowie die Festnahme von Menschen, die legitime demokratische Rechte wahrnähmen, teilte Guterres in New York mit. Er kritisierte auch die Einschüchterung von Medienvertretern. Laut Guterres kann der Konflikt nur durch einen breit angelegten Dialog mit den Menschen in Belarus gelöst werden. Dieser sollte möglichst sofort beginnen.



In Belarus wird seit Wochen gegen Staatschef Lukaschenko demonstriert. Dieser hatte sich nach der Parlamentswahl Anfang August mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Wahlsieger erklären lassen. Die Opposition wirft ihm Wahlfälschung vor.

