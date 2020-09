Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hat die Vereinten Nationen aufgefordert, internationale Beobachter in ihr Heimatland zu schicken. Zugleich verlangte sie bei einer informellen Konferenz des Sicherheitsrats eine Sondersitzung der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen.

Die UNO müsse die Gewalt der Sicherheitskräfte von Präsident Lukaschenko gegen die Demonstrierenden verurteilen. Es war das erste Mal, dass Tichanowskaja die internationale Gemeinschaft dazu aufrief, sich in den Konflikt in Belarus einzuschalten. Das belarussische Volk benötige die Hilfe der Vereinten Nationen, um die offenkundigen Menschenrechtsverletzungen und die zynische Missachtung der Menschenwürde zu beenden, erklärte sie.



Nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen sind seit der umstrittenen Präsidentenwahl mehrere hundert oppositionelle Gefangene in Belarus misshandelt und gefoltert worden. In dem Land, das auch Weißrussland genannt wird, gibt es seit Wochen Demonstrationen gegen Lukaschenko. Die Opposition erkennt das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl nicht an, wonach der Staatschef mit rund 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde. Sie hält die Wahl für gefälscht. Auch die EU erkennt die Wahl nicht an. Rückhalt bekommt Lukaschenko aus Moskau.