In Belarus hat es bei Protesten von Frauen gegen Staatschef Lukaschenko nach Angaben von Menschenrechtlern über 200 Festnahmen gegeben.

Die Polizei hatte zuvor abermals gewarnt, die Aktionen seien nicht genehmigt worden. Zudem drohten Uniformierte wieder offen mit Gewalt. Auch in anderen Städten waren Frauen zu Protesten aufgerufen. Viele Teilnehmerinnen des sogenannten "Marsches der weiblichen Solidarität" trugen die weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition oder spannten Schirme in den Farben der früheren Flagge des Landes auf. Sie fordern Neuwahlen, eine Freilassung von politischen Gefangenen und die strafrechtliche Verfolgung von Polizeigewalt.



Der seit 26 Jahren autoritär regierende Staatschef sieht sich seit Anfang August mit Protesten konfrontiert. Die Opposition wirft ihm Betrug bei der Präsidentschaftswahl vor und fordert seinen Rücktritt. Auch die EU erkennt die Wahl nicht an. Rückhalt erhält Lukaschenko dagegen aus Moskau. Seit etwa einer Woche lässt er die Polizei mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.