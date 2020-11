In Belarus haben gestern wieder tausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko protestiert.

Die größten Kundgebungen gab es in der Hauptstadt Minsk. Dort versammelten sich Demonstranten zunächst in ihren Wohnvierteln und schlossen sich dann zu größeren Protestzügen zusammen. Nach Angaben der Polizei wurden fast 250 Personen festgenommen. Die Menschenrechtsorganisation Wjasna sprach von 300 Festnahmen im ganzen Land. Die Polizei sei auch mit Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten vorgegangen, einige seien mit Schlagstöcken verprügelt worden, berichtete die Organisation.



Die Proteste in Belarus finden regelmäßig seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August statt.

