Mit Gewalt sind vermummte Sicherheitskräfte in Belarus gegen Regierungskritiker vorgegangen.

Bei neuen Protesten gegen Machthaber Lukaschenko in der Hauptstadt Minsk setzten die Uniformierten Tränengas und Blendgranaten gegen die friedlichen Demonstranten ein. Dabei soll es Verletzte gegeben haben. Nach Darstellung der Menschenrechtsgruppe Wesna wurden 300 Personen festgenommen, darunter Journalisten. Die Rede war von mehreren Tausend Teilnehmern der heutigen Kundgebung in Minsk. Die Proteste dauern seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August an.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.