Trotz eines strikten Demonstrationsverbots haben in Belarus hunderte Frauen gegen Staatschef Lukaschenko protestiert.

Wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war, zogen sie zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk. Die Metro-Stationen in der Hauptstadt waren zeitweise geschlossen. Im Zentrum standen Einheiten der Polizei und der Sonderpolizei, um den Zug zum Unabhängigkeitsplatz zu behindern. Mit der Aktion "Große Parade der weiblichen Friedenstruppen" demonstrierten die Frauen für die Freilassung von Gefangenen, eine Ahndung der Polizeigewalt sowie Neuwahlen.



In den vergangenen Tagen waren die Sicherheitskräfte immer wieder gegen Demonstranten vorgegangen. Auch der Druck auf Journalisten steigt. Gestern wurde ein Team der ARD vorübergehend festgenommen, zahlreichen ausländischen Korrespondenten wurde die Akkreditierung entzogen.



Die USA, die EU, Großbritannien und die Schweiz verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt.