In Belarus sind die Online-Angebote der Deutschen Welle nicht mehr abrufbar.

Das teilte der deutsche Auslandssender in Bonn mit. Das Informationsministerium in Minsk habe bekanntgegeben, dass der Zugang zu mehreren Nachrichten-Portalen im Internet eingeschränkt worden sei. Deutsche-Welle-Intendant Limbourg erklärte, man protestiere gegen die Sperrung, weil die Menschen in Belarus ein Anrecht auf objektive Informationen über die Situation in ihrem Land hätten. Die gegen den Sender erhobenen Vorwürfe seien absolut lächerlich. In einer Verlautbarung des belarussischen Informationsministeriums hieß es, dass die Deutsche Welle Links zu Materialien verbreite, die als extremistisch eingestuft seien.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.