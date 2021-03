Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erkennt den Sohn des belarussischen Machthabers Lukaschenko nicht als Chef des Nationalen Olympischen Komitees des Landes an.

Das entschied die IOC-Spitze, nachdem Belarus bereits Ende Februar erklärt hatte, dass Viktor Lukaschenko seinen Vater an der Spitze des NOKs abgelöst habe.



Die im Dezember verhängten Sanktionen des IOC gegen Belarus bleiben vorläufig in Kraft. Lukaschenko und sein Sohn wurden damals von allen olympischen Aktivitäten einschließlich der Sommerspiele in Tokio ausgeschlossen. Zudem sind Zahlungen an Belarus eingefroren, sofern sie nicht Athleten-Stipendien oder Kosten für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele sind. Das damals noch von Alexander Lukaschenko geführte NOK habe Athleten nicht ausreichend vor politischer Diskriminierung geschützt, hieß es.



Medienberichten zufolge sind mehr als 100 Athletinnen und Athleten vom Leistungssport in Belarus ausgeschlossen worden, seit sie einen offenen Brief unterschrieben haben. In diesem wird ein Ende der Polizeigewalt gegen regierungskritische Demonstranten fordert. Das Land steht wegen der autokratischen Führung durch Lukaschenko international in der Kritik. Zuletzt wurde Belarus die Gastgeberrolle der Weltmeisterschaften im Eishockey und im Modernen Fünfkampf entzogen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.