In Belarus soll die Oppositionspolitikerin Kolesnikowa nach ihrer Verhaftung heute von Ermittlern vernommen werden.

Ihr wird der Versuch der illegalen Machtergreifung vorgeworfen. Nach Angaben ihrer Anwältin wurde Kolesnikowa Gewalt angedroht, als sie sich weigerte, das Land zu verlassen. Das wäre ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Kolsenikowa war am Montag an der Grenze zur Ukraine in Gewahrsam genommen worden. Berichten zufolge hatte sich die Oppositionspolitikerin einer Abschiebung widersetzt, indem sie ihren Pass zerriss. Kolesnikowa gehört zum oppositionellen Koordinierungsrat in Belarus, der den Rücktritt des langjährigen Staatschefs Lukaschenko und Neuwahlen fordert.

