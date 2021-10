Die EU-Außenminister befassen sich in Luxemburg unter anderem mit Belarus.

Die Europäische Union wirft dem Lukaschenko-Regime vor, Migranten aus Krisenregionen gezielt an die Grenzen nach Polen und zum Baltikum zu lotsen, um auf diese Weise Vergeltung für westliche Sanktionen zu üben. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU gehindert würden. Seitdem mehren sich Meldungen über versuchte illegale Grenzübertritte. Polen hat an der Grenze einen Stacheldrahtzaun errichtet.



Der FDP-Außenpolitiker Lambsdorff warf dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, eine künstliche Migrationskrise zu produzieren. Diese gäbe es nicht, wenn in den Menschen keine falschen Hoffnungen geweckt und sie nicht mit Flugzeugen nach Minsk und von dort aus an die Grenze gebracht würden, sagte Lambsdorff im ZDF.

