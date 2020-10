Auf Druck der Führung in Belarus hat Litauen sechs weitere Diplomaten aus dem Nachbarland zurückgerufen.

Wie eine Sprecherin des litauischen Außenministeriums erklärte, sei diese Maßnahme als Reaktion auf Drohungen aus Minsk getroffen worden, die Diplomaten auf die Liste unerwünschter Personen zu setzen. Litauen und Polen hatten bereits in der vergangenen Woche Botschafter zu Konsultationen zurückgerufen. Mehrere EU-Staaten schlossen sich diesem Vorgehen aus Solidarität an.



Unterdessen teilte das Innenministerium in Belarus mit, dass die Polizei nun die offizielle Erlaubnis habe, Schusswaffen gegen Demonstranten einzusetzen. Die EU-Außenminister drohten der belarussischen Führung mit Strafmaßnahmen, sollte sich die Lage im Land nicht verbessern.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.