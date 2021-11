Angesichts der humanitären Krise an der EU-Außengrenze zu Belarus haben mehrere Literaturnobelpreisträgerinnen rasche Lösungen gefordert.

In einem offenen Brief appellierten Elfriede Jelinek, Herta Müller, Swetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk an EU-Institutionen, die Krise "möglichst schnell und effektiv zu lösen". Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlichte den Brief, der an den Präsidenten des Europäischen Rates, Michel, den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Sassoli, und die Mitglieder des Europäischen Parlaments adressiert ist.



Die vier Autorinnen kritisieren auch den von der polnischen Regierung verhängten Ausnahmezustand. Warschau verweigere auf dieser Grundlage den Ärzten und Sanitätern die Hilfeleistung für Kranke und Sterbende und versperre den Medien den Zugang zur sich dort abspielenden Tragödie, hieß es. Jedoch würden schon die inkompletten, bruchstückhaften Informationen einen Einblick in das gigantische Ausmaß der humanitären Katastrophe geben, die sich an der Grenze der Europäischen Union ereigne. Man wisse, dass dort Menschen der erbarmungslosen Prozedur von Push-Backs unterzogen und dem Hunger, der Erschöpfung und der Unterkühlung in den Sümpfen ausgesetzt würden, schrieben die Nobelpreisträgerinnen.



Im polnisch-belarussischen Grenzgebiet spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten derzeit weiter zu. Mehrere UN-Organisationen zeigten sich alarmiert über die Zustände im Grenzgebiet. Die Schriftstellerinnen forderten die EU-Institutionen dazu auf, "die Beschlüsse der Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten und insbesondere allen den Zugang zum Asylverfahren zu gewähren".

