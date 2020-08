Der belarussische Staatschef Lukaschenko hat angesichts der andauernden Massenproteste vor einem Umsturz gewarnt.

Er sagte der Staatsagentur belta zufolge, es gebe bereits Elemente äußerer Einmischung. Man dürfe sich nicht von friedlichen Aktionen und Demonstrationen täuschen lassen. Zugleich kündigte Lukaschenko an, er wolle mit Russlands Präsident Putin über die Lage sprechen. Die Proteste seien nicht nur für sein Land eine Bedrohung.



In der Hauptstadt Minsk versammelten sich erneut mehrere tausend Menschen, um gegen Polizeigewalt und Willkür zu protestieren. Oppositionsführerin Tichanowskaja hatte zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen. Auslöser der anhaltenden Proteste war der Ausgang der Wahl am vergangenen Sonntag. Die Wahlkommission hatte Lukaschenko 80,1 Prozent der Stimmen zugesprochen. Die Polizei war mit großer Härte gegen die Demonstranten vorgegangen, es gab Misshandlungen und Demütigungen im Polizeigewahrsam.