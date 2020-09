Vor dem Hintergrund wochenlanger Demonstrationen in Belarus erhält Staatschef Lukaschenko Unterstützung von Russlands Präsident Putin.

Putin sagte beim ersten Treffen seit der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos in Sotschi, Belarus müsse die Krise ohne eine Einmischung von außen lösen. Zugleich unterstütze er den Vorschlag für eine Verfassungsänderung. Putin sicherte Belarus ein Darlehen von 1,5 Milliarden Dollar zu. Außerdem würden beide Staaten ihre militärische Kooperation ausweiten, erklärte er.



Im Gegenzug forderte Putin, Fortschritte beim bilateralen Abkommen beider Länder zu erzielen. Russland strebt seit langem eine Union mit Belarus an, gegen die sich Lukaschenko bisher stets gewehrt hatte.



Für Lukaschenko ist das Treffen in Sotschi die erste Auslandsreise seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August. In Belarus gehen seit Wochen Demonstranten gegen das Wahlergebnis auf die Straße. Sie werfen Lukaschenko Wahlmanipulation vor. Hunderte Demonstranten und Oppositionelle wurden festgenommen.

