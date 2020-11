In Belarus hat Präsident Lukaschenko offiziell das erste Atomkraftwerk des Landes in Betrieb genommen.

Die Anlage ist bereits seit Dienstag am Netz. Lukaschenko sprach im Staatsfernsehen von einem "historischen Moment" für die Energieversorgung in Belarus.



Das Atomkraftwerk war von Russland gebaut und bezahlt worden. Es steht in der Nähe der Grenze zu Litauen - Luftlinie etwa 40 Kilometer von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt. Von dort war bereits mehrfach Kritik an dem Projekt laut geworden. Auch in Belarus hatten Kritiker Sicherheitsbedenken geäußert. Das Land gehörte 1986 zu den am stärksten von der Atomkatastrophe in Tschenobyl betroffenen Regionen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.