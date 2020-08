Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, hat die EU aufgefordert, sich aus den inneren Angelegenheiten seines Landes herauszuhalten.

Lukaschenko sagte bei einer Sitzung des Sicherheitsrates in Minsk, der Westen habe sehr viele eigene Probleme. Man sollte deshalb nicht auf Belarus zeigen. Er führte unter anderem die Gelbwesten-Proteste in Frankreich und die Anti-Rassismus-Unruhen in den USA an.



Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten in einer Videokonferenz über den Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Belarus. Dabei dürfte es auch um weitere Sanktionen gehen. Oppositionsführerin Tichanowskaja rief die EU auf, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht anzuerkennen.



Das Ensemble des Janka-Kupala-Nationaltheaters in Minsk ist seinem Chef nach dessen Entlassung solidarisch gefolgt. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Intendant Pawel Latuschko hatte wegen Kritik am belarussischen Präsidenten Lukaschenko seinen Posten räumen müssen.