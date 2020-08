Die Regierungskritiker in Belarus wollen ihre Proteste nach eigenen Angaben auch in den nächsten Tagen fortsetzen.

Diese sollten so lange geschehen, bis das Land frei werde, hieß es in der Hauptstadt Minsk. 26 Jahre Alptraum müssten enden. Zuvor war Staatschef Lukaschenko auf dem Unabhängigkeitsplatz der Hauptstadt vor Unterstützern aufgetreten und hatte erklärt, dass er in keinem Fall von der Macht ablasse.



Sowohl Lukaschenko-Befürworter als auch Gegner des Präsidenten waren gestern auf die Straße gegangen. Die Oppositionellen verlangen neben dem Rücktritt des Präsidenten die Freilassung politischer Gefangener in Belarus.