Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Belarus hat sich Amtsinhaber Lukaschenko siegessicher gezeigt.

Bei den Abstimmungen in der Vergangenheit hätten zwar stets etwa 20 Prozent der Menschen nicht für ihn ausgesprochen, erklärte Lukaschenko in Minsk. Die Mehrheit stehe aber hinter ihm. Lukaschenko regiert Belarus, das auch als Weißrussland bekannt ist, seit 26 Jahren autokratisch. Er will am Sonntag für eine sechste Amtszeit gewählt werden.



Zuvor hatten die Behörden des Landes eine für den Abend geplante Großkundgebung gegen den Staatschef kurzfristig abgesagt. Trotzdem kamen in Minsk etwa 5.000 Menschen zusammen, um die Oppositionskandidatin Tichanowskaja zu unterstützen.