Der belarussische Staatschef Lukaschenko lehnt internationale Hilfe ab, um die Krise im Land beizulegen. Er sagte laut Nachrichtenagentur "belta", man brauche keine ausländischen Regierungen, keine Vermittler. Er reagierte damit auf ein Angebot der Nachbarstaaten Lettland, Litauen und Polen.

Allerdings erörterte Lukaschenko die Situation in Belarus mit dem russischen Präsidenten Putin. Der Kreml teilte im Anschluss mit, beide hätten sich zuversichtlich geäußert, dass alle Probleme in Kürze gelöst würden. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur RIA.



Lukaschenko hatte zuvor vor einem Umsturz in seinem Land gewarnt, der nicht nur Belarus bedrohe. Er sagte der Staatsagentur belta zufolge, es gebe bereits Elemente äußerer Einmischung. Man dürfe sich nicht von friedlichen Aktionen und Demonstrationen einlullen lassen

Wieder Zehntausende bei Demonstrationen

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl vor gut einer Woche kommt es in der Ex-Sowjetrepublik täglich zu Demonstrationen gegen den Präsidenten. Auch heute versammelten sich wieder zehntausende Menschen. Zahlreiche Teilnehmer gedachten mit Blumen und Schildern eines Demonstranten, der am Montag getötet worden war.

EU-Sanktionen auf den Weg gebracht

Anders als zu Beginn der Proteste hielt sich die Polizei zunächst zurück. Die EU hatte wegen der Polizeigewalt gestern Abend neue Sanktionen gegen Unterstützer Lukaschenkos auf den Weg gebracht.