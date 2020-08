Im Streit um die Präsidentschaftswahl in Belarus hat Amtsinhaber Lukaschenko nach EU-Angaben Vermittlungsinitiativen aus dem Ausland erneut abgelehnt.

Unter Berufung auf einen ranghohen Vertreter der EU berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Lukaschenko ein Gespräch mit EU- Ratspräsident Michel genauso verweigere, wie eine Vermittlungsrolle der OSZE. Der russische Präsident Putin habe sich dagegen in einem Telefonat mit Michel offen für einen OSZE-Einsatz in Belarus gezeigt.



Michel habe in dem Gespräch deutlich gemacht, dass die EU eine Wiederholung der gewaltsamen Ereignisse im Zuge des Machtwechsels in der Ukraine vor knapp sieben Jahren vermeiden wolle. Die Europäische Union forderte Belarus auf, strafrechtliche Ermittlungen gegen politische Gegner einzustellen. Die Opposition wirft Staatspräsident Lukaschenko Wahlbetrug vor. Die nach Litauen geflüchtete Oppositionsführerin Tichanowskaja kündigte an, unter bestimmten Voraussetzungen in ihre Heimat zurückzukehren. Details nannte sie nicht. Tichanowskaja sieht sich als eigentliche Siegerin der Präsidentenwahl, die Lukaschenko mit 80 Prozent der Stimmen für sich reklamiert.