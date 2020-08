Der belarusische Präsident Lukaschenko schließt Neuwahlen nicht mehr grundsätzlich aus. Nach Berichten staatlicher Medien erklärte er sich bereit, die Präsidentschaftswahl zu wiederholen. Zuvor müsse es aber ein Referendum über eine Verfassungsänderung geben. Bislang hatte Lukaschenko sich strikt gegen Neuwahlen ausgesprochen.

Die Proteste im Land gingen auch mehr als eine Woche nach der Wahl weiter, bei der Lukaschenko angeblich rund 80 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Beschäftigte zahlreicher Betriebe legten die Arbeit nieder. Auch Mitarbeiter der Staatsmedien schlossen sich den Streiks an. Bei einem Auftritt vor Arbeitern wurde Lukaschenko ausgebuht. Oppositionsführerin Tichanowskaja teilte aus ihrem Exil in Litauen mit, sie sei bereit, das Land während einer Überangszeit zu führen. Sie rief die Sicherheitskräfte des Landes auf, die Seiten zu wechseln



Wegen der Lage in Belarus berief EU-Ratspräsident Michel einen EU-Sondergipfel am Mittwoch ein. Bundespräsident Steinmeier forderte Lukaschenko zum Dialog mit den Menschen im Land auf. US-Präsident Trump bezeichnete die Situation in Belarus als schrecklich. Die Vereinigten Staaten beobachteten die Lage genau.