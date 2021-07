Ein Albtraum ist Wirklichkeit geworden. Alexander Lukaschenko, dem wegen der mutmaßlichen Wahlfälschung die internationale Anerkennung als Präsident verwehrt blieb, schlägt immer zielloser um sich. Nach der Gewalt gegen Zehntausende von Demonstranten, die Haft und teilweise Folter über sich ergehen lassen mussten, die jetzt zu langen Freiheitsstrafen verurteilt werden, trifft es nun Menschen, die mit den innenpolitischen belarussischen Problemen nichts zu tun haben. Die bei sich zu Hause vor so großen Schwierigkeiten stehen, dass sie nur noch fortwollen, fliehen. Vor Kriegen, vor Hungersnöten, aus politischen Gründen.

Diese Verzweifelten sind in den Augen von Alexander Lukaschenko nichts Anderes als Verfügungsmasse. Als Figuren, die man auf dem Schachbrett der Weltpolitik hin und herschieben kann. Von Bagdad nach Minsk, von Minsk nach Litauen. Oder von Syrien in die Türkei und dann von dort aus nach Belarus. Ausgerechnet in das Land werden sie eingeflogen, das abseits von den bisherigen Flüchtlingsrouten liegt.

Was ist in Litauen passiert? Binnen einer Woche sind schätzungsweise 700 Personen von Belarus über die Grenze nach Litauen gelangt. Hierbei handele es sich um einen unfreundlichen Akt des Nachbarstaates, so die EU-Kommissarin für Inneres, Johansson. Die Regierung in Minsk benutze Menschen, um zu destabilisieren. Zuvor hatte der belarussische Staatschef Lukaschenko den Europäern mit einem massenhaften Durchlassen von Flüchtlingen aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak gedroht. Derweil kündigte Litauen an, seine fast 680 Kilometer lange Grenze zu Belarus mit Militär und Barrieren zu sichern. Man betrachte den gesamten Prozess als "hybride Aggression".

Wessen Handschrift das Unterfangen trägt

Dass Lukaschenko jedes Mittel für seinen Machterhalt recht ist, überrascht nicht. Aber diese Aktion, bei der Menschen auf der Flucht in aller Herren Länder zusammengesammelt und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Europa geflogen werden, in der Hoffnung auf Asyl – ein so abgekartetes Spiel über Grenzen und Kontinente hinweg ist untypisch für den Autokraten in Minsk. Denn bislang reagierte der seine Wut auf seine Landsleute immer nur an diesen selbst ab. Dem Ausland gegenüber wurde er zwar häufig ausfallend, bislang aber ausschließlich verbal.



Dass jetzt Migranten instrumentalisiert werden, lässt einen anderen Drahtzieher dahinter vermuten, jemanden, der an der Seite des syrischen Diktators Krieg führt, der für die westliche Flüchtlingspolitik nur Häme übrig hat, und sehr genau weiß, dass sich die Europäer über kaum etwas mehr zerstritten haben als darüber. Auch wenn der Beweis noch nicht erbracht ist, muss man kein Hellseher sein um zu erahnen, wessen Handschrift das Unterfangen trägt: die des russischen Präsidenten. Putin und Lukaschenko überschreiten in ihrem Zweckbündnis immer neue Grenzen. Dem Belarussen im Präsidentenpalast geht der Ruf voraus, sich an seinen Widersachern zu rächen. Sein Ärger über die EU ist riesig.

Die neuen Sanktionen sind dieses Mal schmerzhaft, denn sie treffen die ohnehin schwache Wirtschaft und erhöhen Lukaschenkos finanzielle Abhängigkeit von Putin immer weiter. Doch statt den Tatsachen ins Auge zu sehen und von der Macht zu lassen, verbündet sich Lukaschenko mit dem Mann, der im Zweifel noch skrupelloser ist als er selbst. Darunter leiden völlig unschuldige, unbeteiligte Menschen. Sie werden zur Geisel zweier Herrscher, die nicht wissen, wann ihre Zeit vorüber ist. Die Frage bleibt, wer sie stoppen kann.

Sabine Adler (©Deutschlandradio / Bettina Straub )Sabine Adler, Journalistin und Buchautorin. Journalistik-Studium Universität Leipzig, danach Sender Magdeburg, radio ffn, Deutsche Welle. Seit 1997 beim Deutschlandradio, u.a. als Russland-Korrespondentin, Leiterin des Hauptstadtstudios. 2011-2012 Leiterin Presse und Kommunikation Deutscher Bundestag. Danach Osteuropakorrespondentin, derzeit Leiterin des Reporterpools.