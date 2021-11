Über die Lage der Flüchtlinge an der Grenze zwischen Belarus und Polen hat der belarussische Präsident Lukaschenko mit dem russischen Staatschef Putin gesprochen.

Wie der Kreml anschließend berichtete, haben beide Staatschefs dabei ihre besondere Besorgnis angesichts der Stationierung polnischer Truppen an der Grenze geäußert. Russland gibt dem Westen die Schuld an der angespannten Lage. Außenminister Lawrow sagte in Moskau, die westlichen Staaten, einschließlich der Nato- und EU-Mitglieder, hätten über Jahre hinweg im Nahen Osten und in Nordafrika versucht, den Menschen ihr Leben aufzuzwingen. Auch in Staaten wie Afghanistan und Irak habe der Westen Chaos gestiftet, weshalb die Menschen von dort flüchteten.



Derzeit harren weiter rund 2.000 Menschen an der Grenze zu Polen aus, die in die EU gelangen wollen. Sie hatten die Nacht in Zelten verbracht, nachdem sie gestern an der Grenze zurückgedrängt worden waren. Die polnische Regierung stellte klar, dass man mit weiteren Auseinandersetzungen rechne.

