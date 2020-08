Bei der Präsidentschaftswahl in Belarus haben Bürgerinnen und Bürger, Regierungskritiker und Medienvertreter massive Probleme mit dem Internet beklagt.

So seien Seiten etwa von unabhängigen Medien sowie von Youtube nicht zu erreichen, hieß es. Die Opposition hatte seit Tagen vor einer Abschaltung gewarnt und erklärt, die Behörden wollten verhindern, dass sich Protest organisiere.



Nach Angaben der Wahlleitung lag die Beteiligung bis zum Mittag bei rund 54 Prozent. Knapp sieben Millionen Menschen sind im autoritär regierten Belarus zur Präsidentenwahl aufgerufen. Staatschef Lukaschenko strebt nach 26 Jahren an der Macht eine sechste Amtszeit an.

Lukaschenkos autoritäre Politik

Deutschlandfunk-Korrespondent Thielko Grieß bezeichnete ihn im Podcast Der Tag als "mindestens autoritär". Der Staatschef habe nach dem ersten Wahlsieg 1994 die Gewaltenteilung und die Kompetenzen von Gerichten und Parlament so gut wie abgeschafft und zudem den politischen Wettbewerb eliminiert. Der belarussische Präsident kontrolliere die staatlichen Medien, habe Demonstrationen "auseinanderknüppeln lassen", Oppositionelle in Haft gebracht oder außer Landes getrieben. Zudem habe er den Sicherheitsapparat mit viel Geld und Ausrüstung "gepäppelt". Lukaschenko halte all das für legitime Mittel, ergänzte Korrespondent Thielko Grieß.



Gegen den amtierenden Präsidenten treten vier weitere Kandidatinnen und Kandidaten an, darunter die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja. Sie konnte zuletzt Tausende Menschen zu Kundgebungen mobilisieren.

Weibliches Trio gegen Lukaschenko

Tichanowskaja gehört zu einem weiblichen Trio, das Lukaschenko von der Macht in Belarus verdrängen will - mit einem eher dünnen Wahlprogramm, wie unser Korrespondent Thielko Grieß in der Sendung Hintergrund berichtet. Sie setze vor allem auf die Befreiung politischer Gefangener, ein Referendum über die Verfassung mit dem Ziel, die Macht des Präsidenten und die Zahl seiner Amtszeiten zu beschränken sowie darauf, Voraussetzungen für "eine ehrliche, unabhängige Wahl eines neuen Präsidenten" zu schaffen.

Vorgehen gegen Oppositionelle

Die Behörden in Belarus, das auch als Weißrussland bekannt ist, gingen im Vorfeld der Wahl gegen die Opposition vor. Menschenrechtlern zufolge wurden mehrere Hundert Demonstranten und Aktivisten festgenommen. Auch gestern wurden wieder Festnahmen gemeldet. Zuvor war ein Reporter der Deutschen Welle zu zehn Tagen Haft verurteilt worden.



Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind bei der Abstimmung in Belarus nicht dabei. Experten befürchten massive Wahlfälschungen.

Lesetipp: Weißrussland oder Belarus

Inzwischen setzt sich für das Land der Name „Belarus“ durch, auch in den Deutschlandfunk-Nachrichten. Warum wir uns von der Bezeichnung "Weißrussland" verabschieden, erklären wir in diesem Text.