Vor dem Hintergrund wochenlanger Demonstrationen in Belarus ist Präsident Lukaschenko mit Russlands Präsident Putin zusammengetroffen.

Für Lukaschenko ist es die erste Auslandsreise seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August. Seit Beginn der Massenproteste hatten sich die beiden Politiker mehrfach telefonisch ausgetauscht. Putin sicherte Lukaschenko militärische Unterstützung zu, sollte die Situation eskalieren. Zugleich forderte er, dass die politische Führung auf die Meinung der friedlichen Demonstranten eingehen müsse.



Russland strebt seit langem eine Union mit Belarus an, gegen die sich Lukaschenko bisher stets gewehrt hatte. Damit könnte Moskau das Nachbarland in seinem Einflussbereich halten.



In Belarus gehen seit Wochen Demonstranten gegen das Wahlergebnis auf die Straße. Sie werfen Lukaschenko Wahlmanipulation vor. Hunderte Demonstranten und Oppositionelle wurden festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.