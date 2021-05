Der belarussische Machthaber Lukaschenko hat Vorwürfe wegen der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine und der Festnahme des regimekritischen Journalisten Protasewitsch zurückgewiesen. Die Nachrichtenagentur Belta zitiert den autoritär regierenden Präsidenten mit der Aussage, Ziel sei der Schutz von Menschen im Einklang mit dem Völkerrecht gewesen.

Dabei sei vollkommen rechtmäßig vorgegangen worden. Es war Lukaschenkos erste öffentliche Stellungnahme zu dem Vorfall. Die Ryanair-Maschine war am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Landung in Minsk gezwungen worden. Dort wurden dann der Journalist und seine Freundin abgeführt. Lukaschenko gab an, es habe sich tatsächlich um eine Bombendrohung gehandelt. Die Informationen darüber seien aus der Schweiz gekommen.

EVP-Fraktionschef macht Russland mitverantwortlich

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, der CSU-Politiker Weber, macht Russland mitverantwortlich für die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus, um einen regimekritischen Journalisten festzunehmen. Weber sagte der "Augsburger Allgemeinen", der Vorfall zeige, dass die Führung in Moskau das Miteinander mit Europa nicht mehr wolle und bewusst einen Konfliktkurs steuere. Er gehe davon aus, dass die russische Regierung unter Präsident Putin mehr als eine Zuschauerrolle gespielt habe und dass der belarussische Machthaber Lukaschenko die Aktion mit Moskau abgestimmt habe, meinte Weber. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Röttgen, CDU. Er sagte der "Rheinischen Post", es sei mindestens davon auszugehen, dass die staatliche Entführung des Flugzeugs vom Kreml abgesegnet gewesen sei. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff begrüßte die Sanktionen gegen Belarus. Die EU müsse Diktator Lukaschenko jetzt als das behandeln, was er sei: ein Krimineller.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.